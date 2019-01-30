Стали известны подробности получения денег из России от покровителей Али Керимли

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям в среду состоялся судебный процесс по уголовному делу, связанному с обвинением Салеха Рустамова, Видади Рустамли, Агиля Магеррамова, Бабека Гасанова и Руслана Насирова по статьям Уголовного кодекса, сообщает Trend.

На процессе, который проходил под председательством судьи Эльдара Исмайлова, в качестве свидетелей были допрошены Джейхун Гусейнов, Рауф Искендеров, Гейдар Ахмедов и Тезехан Мираламли.

В судебном заседании приняли участие Джамиль Гасанли, Али Керимли, представители посольств США и России в Азербайджане, а также представители СМИ.

В своих показаниях Гейдар Ахмедов сказал, что с декабря 2016 года за нарушение правил проживания он был депортирован из России в Азербайджан, затем для обеспечения своей семьи занимался работой по передаче долларов США без проведения банковских операций. Брат его жены Аслан Гахраманов отправил Ахмедову примерно 15.000-20.000 долларов. Для передачи данных средств перед зданием больницы № 5 он встретился с лицами, имена которых по Whatsapp ему отправил Аслан. После передачи денег он за услугу получил 500 манатов.

Ахмедов в своих показаниях также отметил, что анкетные данные Видади Рустамли, с которым он позже познакомился, ему также в мае 2017 года отправил Аслан на его мобильный телефон. В это время Аслан написал ему, что Видади надо передать около 37 тысяч долларов. После переписки с Асланом по телефону на следующее утро Видади Рустамли встретился перед больницей № 5 и передал ему около 37 тысяч долларов. Ахмедов также сказал, что до апреля прошлого года раз в месяц на имя Рустамли отправлялись денежные средства в размере пяти тысяч долларов, которые он приходил получать перед зданием больницы № 5.

Джейхун Гусейнов в своих показаниях суду рассказал, что на протяжении примерно трех лет принимает денежные средства, отправленные гражданином России Салманом, проживающим в Москве, а затем передает лица, о которых сообщает ему Салман. За это Салман каждый месяц платит ему 500 долларов. Член партии Народного фронта Азербайджана Видади Рустамли также уже на протяжении более одного года приходил и брал всегда из отправленных Салманом средств 4-5 тысяч долларов.

Рауф Искендеров в своих показаниях рассказал, что занимается передачей валюты в долларах США без осуществления банковских операций. Искендеров отметил, что эту работу в настоящее время он строит с помощью проживающего в Москве у своего отца Сахиба, и добавил, что одним из лиц, которому он незаконным путем передавал деньги, был Видади Рустамли. Искендеров также сказал, что, можно сказать, начиная с марта 2016 года он передавал Видади различные суммы денег раз в месяц, а порой и два раза в месяц. Самая маленькая сумма, переданная ему, 300-400 долларов, самая большая сумма – три тысячи долларов.

Член контрольно-ревизионной комиссии партии Народного фронта Азербайджана Тязахан Мираламли в своих показаниях сказал, что проживающий в Польше Эльтуран Рустамли на своей странице в facebook спросил у него, почему выступления Али Керимли были столь некачественными. Тот в ответ сказал, что, возможно, камеры были старыми. После этого Эльтуран попросил, чтобы он встретился с его знакомым и взял у него веб-камеру и микрофон и передал Али Керимли. В марте 2018 года он встретился с Видади, получил у него веб-камеру и микрофон и передал Али Керимли.

Обвиняемый Видади Рустамли во время заседания суда признался в том, что получил у Гейдара Ахмедова 37 тысяч долларов, а у Джейхуна Гусейнова – 50 тысяч долларов.

Следующее заседание суда назначено на 1 февраля.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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