Завтра в Баку без осадков

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами ночью и утром будет туман, северо-западный ветер днем сменится южным, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-4, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 1-3, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых западных районах ожидаются осадки. В отдельных местах будет туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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