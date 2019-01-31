В Азербайджане повышены пенсии более 12 тысячам семей шехидов - минтруда

БАКУ /Trend/ - Повышение президентской пенсии в Азербайджане затронет свыше 12 тысяч семей шехидов.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, заявил на брифинге советник министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Мустафа Аббасбейли.

Как отметил Аббасбейли, пенсии повысятся с первого февраля 2019 года. Советник добавил, что размер пенсии увеличился на 58 манатов и теперь составит 300 манатов.

За истекший период, отметил Аббасбейли, семьям шехидов и ветеранам войны были предоставлены 6654 квартиры, в том числе в 2018 году - 626 квартир, что в три раза больше предусмотренного.

«В 2019 году этим гражданам будут предоставлены минимум 800 квартир. Согласно указу главы государства от 30 января более 12 тысячам семей шехидов будут повышены размеры пенсий», - сказал Аббасбейли.

Советник министра отметил, что в целом с 2007 года размер пенсий предусмотренных семьям шехидом увеличился в три раза.

Отметим, что 30 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о повышении президентской пенсии для семей шехидов.

Согласно распоряжению, в целях усиления социальной защиты семей шехидов и повышения государственной заботы о них, ежемесячный размер пенсии Президента Азербайджана для семей шехидов с первого февраля 2019 года составит 300 манатов.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.