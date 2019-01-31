В Азербайджане повышены пенсии более 12 тысячам семей шехидов - минтруда

31 января 2019 14:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Повышение президентской пенсии в Азербайджане затронет свыше 12 тысяч семей шехидов.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, заявил на брифинге советник министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Мустафа Аббасбейли.

Как отметил Аббасбейли, пенсии повысятся с первого февраля 2019 года. Советник добавил, что размер пенсии увеличился на 58 манатов и теперь составит 300 манатов.

За истекший период, отметил Аббасбейли, семьям шехидов и ветеранам войны были предоставлены 6654 квартиры, в том числе в 2018 году - 626 квартир, что в три раза больше предусмотренного.

«В 2019 году этим гражданам будут предоставлены минимум 800 квартир. Согласно указу главы государства от 30 января более 12 тысячам семей шехидов будут повышены размеры пенсий», - сказал Аббасбейли.

Советник министра отметил, что в целом с 2007 года размер пенсий предусмотренных семьям шехидом увеличился в три раза.

Отметим, что 30 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о повышении президентской пенсии для семей шехидов.

Согласно распоряжению, в целях усиления социальной защиты семей шехидов и повышения государственной заботы о них, ежемесячный размер пенсии Президента Азербайджана для семей шехидов с первого февраля 2019 года составит 300 манатов.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В рамках пенсионных реформ в Азербайджане ведется процесс унификации всех видов выплат населению (Эксклюзив)
Экономика 14:21
Пенсии в Азербайджане будут выплачены до конца текущего месяца
Финансы 16 января 13:51
Сколько человек в 2019 году затронет автоматизация назначений пенсий в Азербайджане?
Общество 9 января 14:25
В Азербайджане повысятся пенсии для порядка 36 тыс человек
Общество 27 декабря 2018 15:39
Пенсии ряда граждан в Азербайджане ежегодно будут расти в среднем на 40% - министр
Бизнес 20 ноября 2018 21:54
В Азербайджане планируется полностью автоматизировать процесс назначения пенсий
Общество 16 ноября 2018 17:54
Лента новостей
Некоторые мусульманские страны стремятся продвигать свою религиозную идеологию в Азербайджане - госкомитет
Общество 15:59
Российский "Метровагонмаш" поставит в Азербайджан новые вагоны метро
Бизнес 15:51
В Баку в марте пройдет VII Глобальный форум
Политика 15:38
Unibank завершил 2018 год с прибылью
Бизнес 15:30
В Азербайджане единовременные выплаты теперь охватывают наследников более 12 тыс. шехидов
Финансы 15:30
Очередной международный успех UNEC
Общество 15:25
Россельхознадзор может ограничить ввоз соевых бобов из Бразилии
Россия 15:25
В Баку прошла церемония награждения премии "Fotokadr 2018" (ФОТО)
Культура 15:20
Число погибших при крушении двух лодок в Джибути возросло до 52
Арабские страны 15:16