В Азербайджане обнародован прогноз погоды на февраль

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в феврале среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, местами немного ниже нормы. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме, в некоторых местах возможно выше нормы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В первые десять дней февраля ожидаются дожди.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура составит 2-4 градуса тепла (ночью 1-6 градусов тепла, в некоторые дни ближе к нулю, днем 8-13, в некоторые дни 2-4 градуса тепла), что близко к климатической норме. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме, в некоторых местах выше нормы (норма 21-24 миллиметра).

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура воздуха ожидается 0-3 градусов мороза (ночью 3-8, в некоторые дни 10-15, в горах 15-20 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла, в некоторые дни от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла), что близко к климатической норме. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 11-29 миллиметров).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавендском районе, а также в Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кельбаджарском, Дашкесанском, Гедабейском районах среднемесячная температура составит 0-3 градусов мороза (ночью 0-5, в некоторые дни 8-10 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла, в некоторые дни – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла), что близко к климатической норме. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 25-35 миллиметров).

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Агджабединском, Физулинском и Джебраильском районах среднемесячная температура воздуха составит 0-3 градусов мороза (ночью 1-6 градусов тепла, в некоторые дни 0-5 градусов мороза, днем 8-13, в некоторые дни 1-5 градусов тепла), что близко к климатической норме. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 15-36 миллиметров).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязаньском, Шабранском, Хызынском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах среднемесячная температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в некоторые дни 4-9, в горах 13-18 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла, в некоторые дни от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла), что близко к климатической норме. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме, местами выше нормы (норма 24-55 миллиметров).

В Агдашском, Мингячевирском, Евлахском, Гекчайском, Кюрдамирском, Имишлинском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха составит 3-5 градусов (ночью 1-6 градусов тепла, местами 0-4 градусов мороза, днем 8-13, в некоторые дни 1-5 градусов тепла), что близко к климатической норме. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 44-105 миллиметров).

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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