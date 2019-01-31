БАКУ /Trend/ - Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов внес ясность в вопрос снижения стоимости билетов на скоростной поезд Баку-Гянджа-Баку.

Как сказал в четверг Trend председатель ЗАО, ранее стоимость проезда в вагонах класса стандарт составляла 15 манатов, в которую входила и стоимость еды.

«Затем мы решили, что будет лучше, если пассажиры сами будут покупать еду. Это не должно восприниматься так, что мы заставляем людей покупать еду. Теперь все желающие могут купить еду. Поэтому мы снизили стоимость проезда до 10 манатов», - отметил Гурбанов.

По его словам, стоимость билетов была снижена также для того, чтобы она не отличалась от стоимости проезда на автобусах по данному маршруту, которая составляет 10 манатов.

Председатель ЗАО добавил, что постепенно будет увеличиваться скорость движения поездов.

«По мере усиления безопасности вдоль железной дороги также будет увеличиваться и скорость движения поездов», - сказал Гурбанов.

Отметим, что по результатам опроса, проведенного в целях привлечения еще большего количества пассажиров скоростных поездов Баку-Гянджа-Баку, будет внесен ряд важных изменений. Новшества, касающиеся графика движения поезда и тарифов на проезд, вступят в силу четвертого февраля.

Так, если до сих пор скоростной пассажирский поезд Баку-Гянджа-Баку курсировал через день, то с четвертого февраля рейсы будут осуществляться ежедневно. В соответствии с новым расписанием, поезд будет отправляться из Баку в Гянджу ежедневно в 08:45 и в тот же день в 17:00 отправляться из Гянджи обратно в Баку. Время в пути будет сокращено и составит четыре часа 15 минут.

Что касается тарифов на проезд, то в вагонах класса стандарт стоимость проезда будет снижена с 15 манатов до десяти. Тарифы на проезд в вагонах первого класса (first class) и бизнес-класса останутся без изменений. В вагонах класса стандарт будет прекращена выдача бесплатных завтраков и прохладительных напитков. Пассажиры смогут по своему желанию воспользоваться установленными в поезде платными торговыми автоматами. Отметим также, что порядок питания и предоставления прохладительных напитков в вагонах первого класса (first class) и бизнес-класса останется без изменений.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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