В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация проекта «Повышение умений преподавателей в области инклюзивного образования» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг состоялась презентация проекта «Повышение умений преподавателей в области инклюзивного образования», реализуемого Общественным объединением «Региональное развитие» (ООРР) Фонда Гейдара Алиева при поддержке Европейского Союза.

На презентации, проходившей в Центре Гейдара Алиева, представитель Общественного объединения «Региональное развитие» Джамиль Алиев проинформировал о деятельности представляемой им структуры, реализуемых проектах в области образования, здравоохранения, экологии и др. Было сообщено, что очередным проектом Общественного объединения в сфере образования является проект «Повышение умений преподавателей в области инклюзивного образования», служащий развитию инклюзивного образования в нашей стране, совершенствованию возможностей преподавания и педагогических ресурсов учителей в указанной сфере.

Заместитель министра образования Махаббат Велиева подчеркнула значение «Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике», утвержденной Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 24 октября 2013 года, и отметила, что за пятилетний период реализации Стратегии достигнуты положительные результаты по таким направлениям, как создание содержания образования, ориентированного на формирование личности, модернизация человеческих ресурсов, формирование современной системы управления, совершенствование инфраструктуры образования и его финансирование. В Государственной стратегии и в соответствующем Плане мероприятий также нашли отражение вопросы, связанные с принятием программы инклюзивного образования для привлечения к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья.

Конвенция «О правах инвалидов», принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, наряду с другими правами лиц с инвалидностью, охватывает и многие стороны их права на образование, поощряет инклюзивное образование как лучшую образовательную среду для каждого. Одним из вытекающих из Конвенции «О правах инвалидов» обязательств государств-членов, в том чилсе Азербайджана, является привлечение лиц с инвалидностью к инклюзивному образованию.

Инклюзивное образование - это привлечение детей, независимо от их физических, психических, интеллектуальных и других особенностей, к обучению в одной школе и в одном классе с ровесниками. Когда дети с инвалидностью растут со своими ровесниками и вместе с ними участвуют в учебном процессе, они развивают в себе чувства взаимопонимания и уважения друг к другу.

Заместитель министра сообщила, что начиная с 2004 года выдвинут ряд инициатив, связанных с применением в Азербайджане инклюзивного образования. Она отметила, что в связи с организацией инклюзивного образования детей в рамках «Программы развития, связанной с организацией образования детей, нуждающихся в особой заботе (с ограниченными возможностями здоровья) в Азербайджанской Республике (2005-2009 годы)» с 2005 года при финансовой поддержке ЮНЕСКО начата реализация трех пилотных проектов. В период реализации проектов к инклюзивному образованию привлечены 268 детей-инвалидов в 15 общеобразовательных школах и 13 дошкольных учебных заведениях. Несмотря на завершение срока проектов, другие учащиеся, привлеченные к инклюзивному образованию, и сегодня продолжают обучение в учебных заведениях.

В 2015 году в рамках сотрудничества Министерства образования Азербайджанской Республики и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) были проанализированы работа, проделанная в области инклюзивного образования, и международный опыт, в результате организация образования лиц с инвалидностью перешла на новый этап. На этом этапе предусмотрены проведение коренных реформ в области специального образования, обновление правил привлечения детей с инвалидностью к образованию, привлечение их к инклюзивному образованию в общеобразовательных школах и применение новых подходов в области инклюзивного образования. Таким образом, в рамках сотрудничества с ЮНИСЕФ соответствующим приказом министерства с 2015-2016 учебного года стартовал проект «Применение инклюзивного образования на уровне начального образования».

Согласно Плану действий проекта, для директоров пилотных школ, учителей экспериментальных классов, специальных учебных заведений в Германии была организована учебная поездка по инклюзивному образованию, и четыре профессора Ольденбургского университета Германии провели для них в Баку двухнедельные курсы.

В рамках проекта в четырех экспериментальных школах (школы номер 220, 138, 252 и 202) успешно тестируются меры по применению новых подходов в области инклюзивного образования. В четырех пилотных школах к инклюзивному образованию привлечены в общей сложности 54 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (1-4-е классы).

С целью отбора для родителей детей-инвалидов, проживающих на территории размещения школ, проведены просветительские семинары по специальному и инклюзивному образованию, в этих школах создана логопедическая служба. Для организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях в инклюзивной среде Распоряжением Президента Азербайджана от 14 декабря 2017 года утверждена «Государственная программа по развитию инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Азербайджанской Республике в 2018-2024 годах». Создана Рабочая группа для организации обсуждения вопросов, связанных с выполнением программы, подготовленных проектов документов, результатов проведенных исследований и подготовки соответствующих предложений.

Руководитель представительства Европейского Союза в Азербайджанской Республике Кестутис Янкаускас высказал свое мнение о проектах по инклюзивному образованию, подчеркнул важность привлечения детей с ограниченными возможностями здоровья к образованию.

Директор департамента международных связей Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда придавал большое значение образованию, Президент Ильхам Алиев успешно осуществляет идеи великого лидера.

Подчеркнув, что Фонд Гейдара Алиева придает большое значение сохранению национально-духовных ценностей, пропаганде нашей истории и культурного наследия на международной арене, С.Мамедов проинформировал о мерах, реализуемых в нашей стране для развития образования. Он подчеркнул, что по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой построены и сданы сотни новых школ, учебные заведения оснащены современным оборудованием. Было отмечено, что Фонд Гейдара Алиева уделяет особое внимание медицинским и образовательным проблемам детей и молодежи с физическими недостатками. Одна из основных целей Фонда заключается в оказании помощи людям, нуждающимся в особой заботе, охране их здоровья, решении социальных проблем. А новый проект, который будет применяться Министерством образования при поддержке Общественного объединения «Региональное развитие» и Европейского Союза, обеспечит доступность общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности, детей-инвалидов, использование каждым человеком развития в области образования в стране и своевременную и правильную интеграцию детей, нуждающихся в особой заботе, в общество.

Затем была заслушана презентация руководителя проекта Лейлы Тагиевой. Было отмечено, что проект «Повышение умений преподавателей в области инклюзивного образования», реализация которого началась в мае 2018 года, продлится до сентября 2020 года. В связи с этим планируется совершенствование возможностей обучения и педагогических ресурсов учителей в городе Баку, Губинском, Шекинском, Джалилабадском, Агджабединском и Шамахинском районах в области инклюзивного образования. Деятельность в рамках проекта осуществляется в 4 направлениях – совершенствование учебных программ и материалов по инклюзивному образованию, повышение умений педагогического и творческого состава, создание ресурсов для них, совершенствование политики по инклюзивному образованию и организация общественных просветительских мероприятий. На сегодняшний день проведены исследования по оценке нужд в городе Баку, Агджабединском, Джалилабадском, Шамахинском, Шекинском и Губинском районах. Кроме того, международные эксперты представили созданной в связи с проектом рабочей группе стратегию развития учителей в области инклюзивного образования. Учебные программы по инклюзивному образованию были подготовлены и представлены соответствующим структурам, в целях обеспечения выхода учителей и вспомогательных специалистов на ресурсы по инклюзивному образованию в Азербайджанском государственном педагогическом университете и его филиалах созданы центры инклюзивного образования.

Также подготовлены справочник и другие просветительские материалы о понятии инклюзивного образования, законодательных основах инклюзивного образования в республике.

А на созданном в рамках проекта портале можно получить программы и тесты по самооценке, служащие повышению знаний и опыта в этой области. Здесь можно ознакомиться с информацией о центрах инклюзивного образования, проходящих обучение учителях. На портале также будет функционировать модуль онлайн-библиотеки.

В рамках проекта также будут организованы занятия по повышению умений учителей и вспомогательного персонала. Занятия, которые начнутся с марта, предназначены для учителей начальных классов, руководителей средних школ, педагогов-преподавателей, работающих на педагогических факультетах университетов, и студентов.

Кроме того, группа работников образования будет привлечена к изучению образцового опыта других стран в области инклюзивного образования.

На мероприятии был показан видеоролик под названием «Мы разные, равные».

В заключение состоялись мотивационные выступления молодежи с ограниченными возможностями на тему «Значение инклюзивного образования».

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