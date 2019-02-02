Сократилось число заключивших брак и разведенных с иностранцами граждан Азербайджана

2 февраля 2019 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сократилось число заключивших брак и разведенных с иностранцами граждан Азербайджана, сообщает Trend в субботу со ссылкой на министерство юстиции.

В 2018 году 2256 граждан Азербайджана заключили брак с иностранцами. Данный показатель в 2017 году составил 2429 человек.

В 2018 году были расторгнуты 149 браков, заключенных с иностранцами и лицами без гражданства. В 2017 году число таких разводов составило 195.

Отметим, что за последние пять лет азербайджанские женщины чаще всего выходили замуж за граждан России, Грузии, Турции и Ирана.

Азербайджанские мужчины же, в основном, заключали брак с гражданками России, Грузии и Украины.

Вице-президент Объединения социологов тюркского мира, заведующий кафедрой социологии Университета Ускудар в Турции, доктор социологических наук Абульфас Сулейманлы сказал Trend, что в современный период, когда выросло число поездок в другие страны и ускоренно развиваются коммуникационные технологии, в мире наблюдается увеличение числа международных браков.

По его словам, проблемы, которые возникают в этих браках, не сильно отличаются от проблем, которые наблюдаются в остальных браках.

Сулейманлы отметил, что одним из возникающих вопросов, в частности, является то, с кем останется и в какой стране будет жить ребенок после развода родителей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Культурном центре СГБ Азербайджана проходит шахматный турнир "Молодежь будущего" (ФОТО)
Общество 13:06
Неиспользованные залежи газа Азербайджана могут обеспечить расширение "Южного газового коридора" - проект декларации
Энергетика 12:50
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 11:27
В Азербайджане увеличится число светофоров и пешеходных переходов
Общество 11:19
Речь Президента Ильхама Алиева играет роль дорожной карты в деятельности молодежи - глава Общественного объединения
Политика 10:48
Лишь бы народ был жив, лишь бы жил в веках независимый Азербайджан - ветеран карабахской войны
Нагорно-карабахский конфликт 10:18
Лента новостей
Завтра в Азербайджане будет до 11 градусов тепла
Общество 13:52
Россия приостанавливает участие в ДРСМД
Россия 13:48
В Узбекистане объявлен тендер на капремонт паротурбины
Тендеры 13:42
Узбекская нефтегазовая компания закупит масло для двигателей
Тендеры 13:40
Казахстанский Halyk Bank получил разрешение ЦБ Узбекистана на открытие филиала
Узбекистан 13:37
"Узбекнефтегаз" принял участие в 20-м форуме Energy Forward
Узбекистан 13:31
Президент Ильхам Алиев обеспечивает институциональное развитие азербайджанской молодежи - эксперт
Политика 13:26
Уменьшился внешний долг Казахстана
Финансы 13:12
В Культурном центре СГБ Азербайджана проходит шахматный турнир "Молодежь будущего" (ФОТО)
Общество 13:06