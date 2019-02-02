БАКУ /Trend/ - Сократилось число заключивших брак и разведенных с иностранцами граждан Азербайджана, сообщает Trend в субботу со ссылкой на министерство юстиции.

В 2018 году 2256 граждан Азербайджана заключили брак с иностранцами. Данный показатель в 2017 году составил 2429 человек.

В 2018 году были расторгнуты 149 браков, заключенных с иностранцами и лицами без гражданства. В 2017 году число таких разводов составило 195.

Отметим, что за последние пять лет азербайджанские женщины чаще всего выходили замуж за граждан России, Грузии, Турции и Ирана.

Азербайджанские мужчины же, в основном, заключали брак с гражданками России, Грузии и Украины.

Вице-президент Объединения социологов тюркского мира, заведующий кафедрой социологии Университета Ускудар в Турции, доктор социологических наук Абульфас Сулейманлы сказал Trend, что в современный период, когда выросло число поездок в другие страны и ускоренно развиваются коммуникационные технологии, в мире наблюдается увеличение числа международных браков.

По его словам, проблемы, которые возникают в этих браках, не сильно отличаются от проблем, которые наблюдаются в остальных браках.

Сулейманлы отметил, что одним из возникающих вопросов, в частности, является то, с кем останется и в какой стране будет жить ребенок после развода родителей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.