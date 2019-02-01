В Азербайджане начался прием документов по переводу студентов

1 февраля 2019 20:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане начался электронный прием документов по переводу студентов из местных и зарубежных вузов или переводу с одной специальности на другую, а также по переводу студентов средних специальных учебных заведений страны и обучающихся на ступени магистратуры, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования.

Прием документов на портале transfer.edu.az продолжится до 7 февраля.

Более подробную информацию о переводе студентов можно получить по ссылке https://transfer.edu.az/az/faq

Напомним, что перевод студентов из одного вуза в другой или изменение специальности осуществляются по согласованию с министерством образования во время зимних или летних каникул.

Баллы, набранные студентом на вступительных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром, должны быть не меньше минимального проходного балла по соответствующей специальности высшего учебного заведения на год приема студента в вуз. Специальности, по которым студенты приняты и на которые хотят перевестись, должны входить в группу специальностей, определенную Государственным экзаменационным центром.

Не допускается перевод студентов из неаккредитованных высших учебных заведений зарубежных стран и получающих заочное образование в других странах.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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