В настоящее время в Азербайджане распространен вирус A/H1N1, но это не «свиной грипп» - ВОЗ

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане распространен вирус A/H1N1, но это не новый вирус, и он не обозначен как «свиной грипп». Об этом в пятницу сказала руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, сообщает Trend.

По словам руководителя офиса ВОЗ, наблюдаемый с 2009 года вирус A/ H1N1 не называется «свиным гриппом».

Харманджи отметила, что этот тот же вирус, который наблюдается в Европе, Грузии.

«Однако вирус A/H1N1 считается сезонным гриппом. Сезонный грипп возникает, как от вируса A/H3N2, так и от вируса A/H1N1. В Грузии в настоящее время широко распространен данный вирус A/H1N1, но данный вирус уже лет 10, как широко распространен во всем мире и не отличается от вирусов, распространенных в прошлом году», - добавила Харманджи.

Глава офиса сказала, что в случае, если «свиной грипп» передается от свиньи к человеку и от человека к человеку, то его уже называют сезонным гриппом.

«В последний раз пандемия гриппа A/H1N1 наблюдалась в 2009 году. В это время появился новый вирус и перешел людям. К пандемии привел вирус A/H1N1. Возбудителем сезонного гриппа являются как вирусы A/H1N1, так и H3N2. Как и в прежние годы, этот тип вируса распространен и в текущем году. В Европе, Грузии и Азербайджане наблюдается обычный сезонный грипп», - добавила Харманджи.

Глава офиса также отметила, что распространение в Азербайджане вируса A/H1N1 не повод для беспокойства.

Главный эпидемиолог министерства здравоохранения Ибадулла Агаев сказал, что если случаи заболеваемости примут массовый характер, будут приняты все меры для борьбы с этим.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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