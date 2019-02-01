Бренд коворкинг центров COLAB. открыл очередную площадку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сеть коворкинг центров под названием COLAB. открыла очередное рабочее пространство. Расположенный в важном для бизнеса районе Баку, COLAB. занимает около 1000 кв. м. в новом бизнес-центре Time Business Center и является очередным коворкинг центром, оперирующем под брендом COLAB. в городе Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

На церемонии открытия нового центра присутствовали участники COLAB., предприниматели, бизнесмены, представители прессы, а также гости, желающие воспользоваться услугами центра. Во время церемонии открытия они были проинформированы о центре и его услугах, были организованы индивидуальные туры по территории центра, создана теплая атмосфера для отдыха и общения гостей.

Как известно, коворкинг центр COLAB. является офисным помещением, предназначенным для использования как индивидуалами, так и группами. Несмотря на то, что индивидуальные работники или команды, работающие в такого рода центрах, активны в разных сферах деятельности, их объединяют общие интересы.

Расположение в коворкинг центрах COLAB. несет в себе много преимуществ. В этих центрах условия аренды довольно просты - использование возможно на почасовой, ежедневной и ежемесячной основе; аренда вычисляется по количеству участников, что является довольно выгодным для компаний с малым персоналом; рабочее помещение оборудовано и готово к использованию.

COLAB. отвечает запросам фрилансеров, проектных групп и небольших компаний, уделяющих особое внимание не только экономии бюджета, но и престижу и комфорту. Любой человек, всего лишь принеся с собой компьютер, сможет воспользоваться различными пакетами участия, предоставляемыми центром и входящими в них услугами.

Новый открывшийся коворкинг центр отличается не только просторностью, но и современным внутренним интерьером, удобством и профессиональным стилем. В целом центр состоит из трех частей - общий рабочий зал для людей с индивидуальной деятельностью и для небольших групп, отдельные офисы для команд и комнаты для проведения встреч. Здесь также имеются зоны отдыха общего пользования, чтобы ненадолго отдохнуть от работы и пообщаться с коллегами или другими участниками. Центр предоставляет различные услуги, такие как скоростной Интернет, ресепшн и охрана.

Айшан Гулиева, менеджер по развитию бизнеса COLAB. отметила, что СOLAB. объединяет в себе высококачественную инфраструктуру, удобный интерьер и другие стандарты самых передовых офисов мира. Во всех центрах COLAB. особое внимание уделяется эргономике и комфорту участников, а в интерьере используется самая передовая мебельная и декоративная продукция. И это, в свою очередь вносит свой вклад в продуктивность и эффективность работы пользователей.

Стоит отметить, что COLAB. открыл свой первый коворкинг центр в 2016 году в популярном комплексе Port Baku Residence. Несмотря на короткий срок деятельности, центру удалось привлечь многочисленную аудиторию, собрав вокруг себя сотни участников. Расширяя свою деятельность в регионах страны, в конце прошлого года было объявлено об открытии еще одного коворкинг центра в городе Шеки, расположенного в комплексе ASAN.

COLAB. – это не только рабочий центр, но и пространство, постоянно вдохновляющее своих участников на сотрудничество, создание социальных связей и творчества. Объединяя своих участников, центр создает им условия для обмена идеями и опытом, для начала бизнес-партнерств и, в целом, для взаимодействия друг с другом.

Подробную информацию можно получить по телефону: +994 502780072, а также на welcome@colab.az и www.colab.az

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