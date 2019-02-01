Минздрав Азербайджана о состоянии здоровья 16 зараженных вирусом A/H1N1

1 февраля 2019 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ни один из 16 человек, у которых был обнаружен вирус A/H1N1, не был госпитализирован в больницу, состоянию из здоровья ничего не угрожает.

Об этом в четверг сказал Trend главный эпидемиолог министерства здравоохранения Ибадулла Агаев.

По словам главного эпидемиолога, Республиканская противочумная станция минздрава, а также ВОЗ подтвердили наличие у 16 человек вируса A/H1N1.

Программный координатор офиса ВОЗ в Азербайджане Джавахир Сулейманова сказала, что неправильно сразу ставить диагноз пациентам, обратившимся к врачу.

«Вирус гриппа подтверждается лишь в лабораторных условиях. Только после проведения обследования в лаборатории пациенту может ставиться диагноз», - добавил Агаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В настоящее время в Азербайджане распространен вирус A/H1N1, но это не «свиной грипп» - ВОЗ
Общество 12:05
Минздрав Азербайджана опроверг информацию о случаях заражения "свиным гриппом"
Общество 31 января 20:40
Минздрав Азербайджана о ситуации в связи заболеваемостью ветрянкой
Общество 30 января 11:35
Минздрав Азербайджана о вакцинации населения от кори
Общество 29 января 14:41
В Азербайджане отозваны некоторые лекарственные препараты
Общество 21 января 14:14
В Азербайджан будет доставлена вакцина против кори для иммунизации взрослых
Общество 19 января 11:33
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, отличившихся активностью в области молодежной политики
Политика 13:22
Рябков: Россия заботится о безопасности независимо от шагов США
Россия 13:20
Reuters: Число жертв холодов в США превысило 20 человек
США 13:12
Президент Ильхам Алиев наградил медалью "За отвагу" братьев Шириновых, спасших семью в Украине
Политика 13:09
МИД Венгрии обвинил Западную Европу в лицемерии в отношениях с Россией
Европа 13:08
Банк ВТБ (Азербайджан) обсудил сотрудничество с экспортерами в РФ
Бизнес 13:04
Россия и Азербайджан наращивают усилия по развитию морского туризма на Каспии - посол
Туризм 12:57
Самые труднопроизносимые названия мест в Европе
Путешествия 12:56
Узбекистанцы приобрели в 2018 г. свыше 345 тыс. автотранспортных средств
Бизнес 12:53