Минздрав Азербайджана о состоянии здоровья 16 зараженных вирусом A/H1N1

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ни один из 16 человек, у которых был обнаружен вирус A/H1N1, не был госпитализирован в больницу, состоянию из здоровья ничего не угрожает.

Об этом в четверг сказал Trend главный эпидемиолог министерства здравоохранения Ибадулла Агаев.

По словам главного эпидемиолога, Республиканская противочумная станция минздрава, а также ВОЗ подтвердили наличие у 16 человек вируса A/H1N1.

Программный координатор офиса ВОЗ в Азербайджане Джавахир Сулейманова сказала, что неправильно сразу ставить диагноз пациентам, обратившимся к врачу.

«Вирус гриппа подтверждается лишь в лабораторных условиях. Только после проведения обследования в лаборатории пациенту может ставиться диагноз», - добавил Агаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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