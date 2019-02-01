Учителя в Азербайджане не должны использовать внутришкольное оценивание для наказания - министр

1 февраля 2019 15:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Учителя в Азербайджане не должны использовать внутришкольное оценивание в качестве механизма наказания.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал министр образования Джейхун Байрамов на встрече с группой молодых учителей.

По словам министра, внутришкольное оценивание необходимо для повышения у школьников мотивации и интереса.

Министр отметил, что молодые учителя с первых дней должны обращать особое внимание на отношения с учениками и уважать их личность. Молодые учителя, сказал Байрамов, должны использовать современные методы обучения и инновации для повышения интереса к образованию. В то же время они должны использовать опыт других учителей, которые работают рядом в школе.

"При наличии всего перечисленного и открытости молодых учителей к новшествам мы станем свидетелями формирования прекрасной среды в азербайджанских школах", - сказал министр.

Байрамов также добавил, что до сегодняшнего дня свыше 140 тысяч учителей прошли диагностическое оценивание.

Отметим, что в результате проводимых в течение последних пяти лет ремонтно-строительных работ были улучшены условия учебы более одного миллиона школьников и работы свыше 100 тысяч учителей.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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