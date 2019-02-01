Учителя в Азербайджане не должны использовать внутришкольное оценивание для наказания - министр

БАКУ /Trend/ - Учителя в Азербайджане не должны использовать внутришкольное оценивание в качестве механизма наказания.
Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал министр образования Джейхун Байрамов на встрече с группой молодых учителей.
По словам министра, внутришкольное оценивание необходимо для повышения у школьников мотивации и интереса.
Министр отметил, что молодые учителя с первых дней должны обращать особое внимание на отношения с учениками и уважать их личность. Молодые учителя, сказал Байрамов, должны использовать современные методы обучения и инновации для повышения интереса к образованию. В то же время они должны использовать опыт других учителей, которые работают рядом в школе.
"При наличии всего перечисленного и открытости молодых учителей к новшествам мы станем свидетелями формирования прекрасной среды в азербайджанских школах", - сказал министр.
Байрамов также добавил, что до сегодняшнего дня свыше 140 тысяч учителей прошли диагностическое оценивание.
Отметим, что в результате проводимых в течение последних пяти лет ремонтно-строительных работ были улучшены условия учебы более одного миллиона школьников и работы свыше 100 тысяч учителей.
(Автор: Ильхама Исабалаева)