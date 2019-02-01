На одной из дорог Баку пройдут ремонтно-восстановительные работы

1 февраля 2019 15:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня начинаются ремонтно-восстановительные работы на автомобильной дороге Ходжасан-Локбатан в Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.

Работы проводятся в связи регулированием безопасного движения автомобилей на этой дороге.

Госагентство призывает водителей быть внимательными во время движения по этой дороге, соблюдать правилам дорожного движения и следовать временным указателям, установленным на этой дороге во время ремонта.

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