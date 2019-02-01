Завтра в Баку ожидается туман и дождь

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, местами ночью и утром туман, изморось, ближе к вечеру дождь, северо-западный ветер днем усилится, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью будет 2-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 миллиметров до 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются дожди. В горах возможен снег, местами туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3-6 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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