В Азербайджане предложено регулировать соцсети законом

1 февраля 2019 16:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиб Алиев предложил регулировать социальные сети законом.

На пленарном заседании парламента депутат сказал, что закон должен регулировать не только онлайн-медиа, но и социальные сети, сообщает в пятницу Trend.

Алиев отметил, что в связи с этим либо должен быть принят отдельный закон, либо внесены изменения в соответствующее законодательство.

"Потому что сегодня особенно социальные сети заполнены оскорблениями", - добавил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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