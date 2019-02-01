В Азербайджане предложено регулировать соцсети законом

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиб Алиев предложил регулировать социальные сети законом.
На пленарном заседании парламента депутат сказал, что закон должен регулировать не только онлайн-медиа, но и социальные сети, сообщает в пятницу Trend.
Алиев отметил, что в связи с этим либо должен быть принят отдельный закон, либо внесены изменения в соответствующее законодательство.
"Потому что сегодня особенно социальные сети заполнены оскорблениями", - добавил депутат.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)
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