Азербайджан временно ограничил импорт мяса птицы и животных из некоторых регионов РФ

1 февраля 2019 14:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан временно ограничил импорт продукции из мяса птицы, а также скота и продукции животного происхождения из некоторых регионов России, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности.

Ранее Всемирная организация по охране здоровья животных выявила в Краснодарском крае РФ случаи распространения болезни Ньюкасла, в Хабаровском крае - ящура.

В связи с этим принято решение временно ограничить импорт птицы и продукции из мяса птицы из Краснодарского края, скота и мясной продукции из Хабаровского края.

В то же время Агентство обратилось в Государственный таможенный комитет страны для проведения дезинфекции проходящих через таможенно-пропускные пункты транспортных средств, прибывших напрямую или транзитом через Краснодарский и Хабаровский край.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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