В Баку заменены дорожные знаки на ряде дорог (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку анализируется пропускная способность и интенсивность движения транспортных средств на центральных дорогах, где установлены интеллектуальные камеры контроля за парковкой.

Как сказал в пятницу Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, благодаря работе камер наблюдается постепенное устранение искусственных факторов, отрицательно влияющих на пропускную способность дорог.

«В целях еще более эффективного управления парковкой меняются дорожные знаки на дорогах, где интенсивность движения транспортных средств меньше пропускной способности. В рамках этого на проспекте Азадлыг, улицах Бюльюля, С.Вургуна, Д.Алиевой, Р.Бехбудова и У.Гаджибекова были заменены в общей сложности 33 дорожных знака. В 19 местах знак 3.27 был заменен знаком 3.28», - отметил Агаев.

Глава пресс-службы также сказал, что, кроме того, были установлены таблички, которые указывают время суток, в течение которого действует знак (знак 7.5.4).

Агаев сказал, что такие же меры будут приниматься и на других улицах. Через некоторое время будет проанализирована ситуация на дорогах, где планируется установить интеллектуальные камеры контроля за парковкой.

«Для сведения сообщаем, что в рамках установки интеллектуальных камер контроля за парковкой планируется установить камеры в общей сложности в 360 пунктах», - добавил Агаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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