В Культурном центре СГБ Азербайджана проходит шахматный турнир "Молодежь будущего" (ФОТО)

2 февраля 2019 13:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Культурном центре Службы государственной безопасности Азербайджана в связи с отмечаемым 2 февраля Днем молодежи проходит детский шахматный турнир "Молодежь будущего", сообщает в субботу Trend.

Организаторами турнира являются Шахматный клуб Службы госбезопасности и Азербайджанская шахматная федерация.

Трехчасовой турнир проходит с участием международного гроссмейстера, члена национальной команды Азербайджана Гадира Гусейнова.

Гусейнов также проводит мастер-класс на 38 шахматных досках.

В турнире принимают участие дети и подростки в возрасте 6-15 лет, которые являются членами кружка Шахматного клуба Службы госбезопасности. В их числе чемпионы шахматных соревнований страны, а также восьмилетний чемпион Европы.

Дети, отличившиеся на турнире, получат награды.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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