Завтра в Азербайджане будет до 11 градусов тепла

2 февраля 2019 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами морось, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

На Абшеронском полуострове ночью - 3-5, днем - 7-9 градусов тепла, в Баку ночью - 3-5, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и поднимется с 766 миллиметров до 771 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85 процентов.

В районах Азербайджана временами ожидается дождь, в горных районах – снег. Осадки в западных районах страны постепенно прекратятся, в отдельных местах будет туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 7-11 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 1-6 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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