Завтра в Баку будет преимущественно без осадков

3 февраля 2019 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами ночью и утром будет туман, изморось, будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью будет 3-5, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 775 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых северных и восточных районах возможны дожди, в горных территориях снег. Местами будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 1-5 градусов тепла, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-6 градусов тепла.

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