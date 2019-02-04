Госкомитет Азербайджана о возможности лишения родительских прав в связи с оставлением детей

4 февраля 2019 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Комиссия по опеке и попечительству Исполнительной власти Бардинского района Азербайджана примет заключение по факту оставления жительницей села Кемерли Газахского района Еганой Османовой двоих детей.

Об этом в понедельник сказал Trend заведующий отделом информационных и аналитических исследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров.

По его словам, в зависимости от результатов расследования будет вынесено решение о полном лишении, ограничении родительских прав или административном штрафе.

«Ограничение родительских прав возможно решением местной исполнительной власти. В любом случае при вынесении решении должны защищаться интересы детей. Однако для принятия решения в первую очередь необходимо установить причины оставления детей. Если подтвердиться злоупотребление родительскими правами, то тогда суд принимает решение в течение одного-двух месяцев», - сказал Сафаров.

Отметим, что ночью третьего февраля перед одним из домов торжеств в Бардинском районе были найдены мальчик и девочка. Они были доставлены в больницу. Главный врач Центральной районной больницы Рена Мустафаева сказала Trend, что одному ребенку примерно год, другому – два года. По данному факту полиция начала расследование.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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