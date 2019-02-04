Завтра в Баку до 9 градусов тепла

4 февраля 2019 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами ночью и утром слабый туман, изморось. Северный ветер жнем смениться умеренным южным ветром, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 775 миллиметров ртутного столба, относительная влажность – 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако, местами ночью и утром будет туман, изморось, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов тепла, днем 2-7 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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