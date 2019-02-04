Иса Габиббейли о подготовке к реформам в Академии наук Азербайджана

4 февраля 2019 14:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Национальной академии наук Азербайджана на основе поручения Президента Ильхама Алиева в связи с проведением структурных реформ ведутся подготовительные работы.

Об этом в понедельник сказал Trend вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по науке и образованию, академик Иса Габиббейли.

По его словам, проведение реформ – требование времени, и в связи с этим перед Академией стоят конкретные задачи.

«НАНА стремится к проведению реформ, необходимых для еще большего совершенствования управления, получения более эффективных результатов в науке», - сказал академик.

Габиббейли отметил, что Академия готовит пакет определенных предложений для проведения реформ.

«Проводятся широкие обсуждения для определения того, какие из этих предложений будут внедряться. У нас есть время, чтобы в течение шести месяцев, предоставленных Президентом Азербайджана, подготовить более оптимальные варианты. Пока же эти реформы находятся на стадии разработки», - сказал Габиббейли.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев 17 января этого года подписал указ об оптимизации и совершенствовании структуры управления ряда государственных органов в Азербайджане.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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