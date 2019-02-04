Очередной международный успех - UNEC стал 122 лучшим университетом Азии

4 февраля 2019 15:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Рейтинговая организация UniRank в Австралии в январе 2019 года обнародовала рейтинг университетов мира. В результате анализа рейтиговой организацией UniRank 13600 высших учебных заведений, официально зарегистрированных в свыше 200 странах мира, в данном рейтинге UNEC, заняв 610 место, в 2019 году стал лидером среди университетов Азербайджана. Об этом передает Trend со ссылкой на сообщение UNEC.

В региональном рейтинге «200 лучших университетов Азии» рейтингового агентства UniRank, UNEC выбран 122 лучшим университетом Азии. UNEC опередил университеты Японии (университет Кобе), Китая (Шанхайский университет финансов и экономики), Турции (Босфорский университет, университет Анкары), а также ряд других известных университетов региона.

Отметим, что с мая 2005 года UniRank, который два раза в год издает рейтинговые отчеты, анализирует популярность высших учебных заведений, аккредитованных по всему миру, и является директорией и мотором поиска. Рейтинг включает 13 600 университетов и колледжей мира.

Рейтинг проводится по алгоритму в соответствии с пятью самостоятельными веб-измерениями, полученными из четырех веб-источников. Moz Domain Authority, Alexa Global Rank, SimilarWeb Global Rank, Majestic Reffering Domains, Majestic Trust Flow являются компонентами UniRank.

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