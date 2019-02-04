Освобождена от должности глава аппарата минздрава Азербайджана

4 февраля 2019 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Закия Мустафаева по собственному желанию освобождена от должности главы аппарата министерства здравоохранения Азербайджана, сообщили в понедельник Trend в ведомстве.

Как отметили в министерстве, освобождение от должности связано с переходом на новую работу - Мустафаева возглавит аппарат Агентства пищевой безопасности.

Мустафаева родилась в 1968 году в Баку. В 1992 году она с отличием окончила факультет педиатрии Азербайджанского медицинского университета. В 2006-2007 годах окончила магистратуру Университета "Хазар" по специальности "Бизнес-управление".

Аппарат министерства здравоохранения Мустафаева возглавляла с 2010 года. Она также работала врачом и занималась вопросами общественного здравоохранения в ряде международных организаций.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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