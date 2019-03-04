В Азербайджане проведен очередной мониторинг в связи с «птичьим гриппом»

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности с 25 февраля по первое марта провело на территории Азербайджана очередной мониторинг в связи с высокопатогенным «птичьим гриппом», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

В рамках мониторингов, проведенных при участии сотрудников и специалистов Агентства, Азербайджанского института пищевой безопасности, министерства сельского хозяйства, министерства экологии и природных ресурсов, министерства здравоохранения, не наблюдались признаки заболевания и не были обнаружены погибшие птицы.

Во время мониторингов, проведенных в национальных парках и заповедниках на Абшеронском полуострове, в Шабранском, Лянкяранском и Агджабединском районах, а также водно-болотистых местностях и прибрежных территориях республики, были собраны эпизоотическая информация, патологические материалы птиц разных видов и пробы крови у домашней птицы семейных хозяйств. Они были переданы в Центральную ветеринарную лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности.

Общественность будет проинформирована о результатах анализов проб.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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