Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Роддоме номер 2 в Сабунчинском районе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в понедельник побывала в Роддоме номер 2, расположенном в Сабунчинском районе Баку. Напомним, что этот роддом был введен в строй в 1987 году по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend.

Лейла Алиева обошла палаты в роддоме, поинтересовалась состоянием новорожденных и их мам, пожелала, чтобы дети росли здоровыми.

Медицинское учреждение на 120 коек обеспечено Фондом Гейдара Алиева новыми кювезами. Прежние кювезы в роддоме не отвечали современным стандартам.

Лейла Алиева была проинформирована о лечении помещенных в эти специальные аппараты детей, родившихся с дыхательными и другими проблемами. В новых кювезах проводится лечение младенцев, чья группа крови не соответствует группе крови матери, с резус несовместимостью, дыхательными проблемами, недостаточным весом, недоношенные дети и дети, нуждающиеся в интенсивной терапии. В настоящее время из более 70-ти новорожденных в Роддоме номер 2 трое содержатся в кювезе. Врачи сообщили, что состояние этих младенцев стабилизируется, наблюдается положительная динамика.

В медицинском учреждении трудятся 398 работников. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева сфотографировалась с сотрудниками роддома, пожелала им успехов в работе.

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