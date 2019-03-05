Азербайджанский депутат предложил сделать воскресенье рабочим днем

БАКУ /Trend/ - Наибольшее количество нарушений прав граждан Азербайджана связано с тем, что сектор услуг не работает по воскресеньям.

Об этом во вторник на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал депутат Фазиль Мустафа.

Мустафа сказал, что объекты из сферы услуг должны работать и в воскресенье.

«К примеру, технический осмотр автомобилей официально не проводится в воскресенье. Есть такие люди, которые могут пройти его только в этот день. В таком случае нарушаются их права. Было бы лучше, если бы и другие важные сектора услуг работали в воскресные дни. Естественно, что им должен быть предоставлен один выходной день», - отметил депутат.

Депутат также выступил с предложением восстановить права людей, которые не могут выехать из страны из-за кредитного долга.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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