Азербайджан вводит новые штрафы

5 марта 2019 16:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут штрафовать лиц, нарушивших правила ведения государственного реестра, сообщает Trend.

В связи с этим вносятся дополнения в Кодекс об административных проступках.

Согласно этим дополнениям, будет применяться штраф за нарушение законодательства об обременении движимого имущества.

В дополнениях отмечается, что за непредоставление в государственный реестр данных об обременении движимого имущества в порядке, предусмотренном в законе «Об обременении движимого имущества», а также за намеренное предоставление ложных и неполных данных, физические лица будут оштрафованы на 150 манатов, должностные лица - на 700 манатов, юридические лица - на 2500 манатов.

Нарушение должностными лицами структуры, ведущей госреестр обременения движимого имущества, правил хранения данных и ведения реестра, будет караться штрафом в размере 2000 манатов.

Изменения в Кодекс были вынесены на голосование на пленарном заседании парламента Азербайджана и приняты во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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