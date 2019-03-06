В одном из поселков Баку осуществляется ремонт дорог (ФОТО)

6 марта 2019 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В поселке Бина Хазарского района Баку ведутся ремонтно-строительные работы на дорогах общей площадью 160 тысяч квадратных километров.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, реконструируется дорога общей протяженностью в 10,5 километра ведущая в направлении жилого массива Badam bağları (Миндальные сады), а также одна внутрипоселковая улица, и улицы Насими и Сабира протяженностью в два километра. В ближайшие дни аналогичная работа предусмотрена на дорогах в молочном совхозе Бина и жилом массиве «Бина агро комплес» протяженностью в девять километров, а также на улице № 161 жилого массива Говсан протяженность в 2,5 километра.

В ходе работ закладывается новое дорожное полотно, затем строится новая дорога и укладывается асфальт.

К работам привлечена необходимая рабочая сила и техника.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Из Махачкалы в Баку будет запущен скоростной поезд
Бизнес 4 марта 14:18
В Баку по 14 адресам открылись праздничные ярмарки
Общество 2 марта 09:45
По поручению Президента Ильхама Алиева по всей стране будут проводиться праздничные ярмарки
Политика 1 марта 20:16
Новак считает, что пока рано говорить о необходимости продления сделки ОПЕК+
Энергетика 1 марта 13:14
В одном из бакинских поселков реконструируются дороги (ФОТО)
Общество 28 февраля 19:36
В бакинском аэропорту будет работать только одна компания такси (ФОТО)
Общество 28 февраля 11:05
Лента новостей
В Иране открыта железная дорога Решт-Казвин
Экономика 18:12
Медведев: США не просто приостанавливают, а разрывают ДРСМД
США 18:11
Инфляция в России в феврале замедлилась до 0,4%
Россия 18:07
Глава Генштаба Алжира: Армия будет охранять страну в соответствии с конституцией
Арабские страны 18:05
Китайский луноход исследовал камни на обратной стороне Луны
Китай 18:03
За последние три года у берегов Дании появилось 11 новых островов
Европа 18:01
Азербайджанским мужчинам объяснили – чего хотят женщины (ФОТО)
Культура 17:58
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил условия по двум видам депозитов
Финансы 17:57
КТК-Казахстан объявил тендер на закупку мембран для резервуаров
Тендеры 17:55