В одном из поселков Баку осуществляется ремонт дорог (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В поселке Бина Хазарского района Баку ведутся ремонтно-строительные работы на дорогах общей площадью 160 тысяч квадратных километров.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, реконструируется дорога общей протяженностью в 10,5 километра ведущая в направлении жилого массива Badam bağları (Миндальные сады), а также одна внутрипоселковая улица, и улицы Насими и Сабира протяженностью в два километра. В ближайшие дни аналогичная работа предусмотрена на дорогах в молочном совхозе Бина и жилом массиве «Бина агро комплес» протяженностью в девять километров, а также на улице № 161 жилого массива Говсан протяженность в 2,5 километра.

В ходе работ закладывается новое дорожное полотно, затем строится новая дорога и укладывается асфальт.

К работам привлечена необходимая рабочая сила и техника.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.