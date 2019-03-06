В Азербайджане выпускные экзамены будут сдавать около 40 тысяч учащихся

6 марта 2019 17:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр Азербайджана 10 марта проведет первый этап выпускного экзамена на базе общего среднего образования (9 лет) для выпускников общеобразовательных школ, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

В этот день планируется участие в общей сложности 39700 учащихся. Экзамен начнется в 11:00.

Пропускной экзаменационный лист можно распечатать, пройдя по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=46

В экзаменах в Гяндже, Лянкяране, Нафталане, Шеки, Сумгайыте, Абшеронском, Гекгельском, Самухском, Геранбойском, Дашкесанском, Огузском, Габалинском, Астаринском, Билясуварском, Агсуинском, Зардабском, Шамахинском, Кюрдамирском, Агдамском, Евлахском, Бардинском, Тертерском, Имишлинском, Саатлинском, Сабирабадском, Хачмазском, Шабранском районах всего примут участие 39 700 учащихся.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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