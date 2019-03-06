В Баку ремонтируется одна из дорог

БАКУ /Trend/ - В рамках комлексных мероприятий, проводимых на дорогах для обеспечения беспрепятственного и безопасного движения автотранспортных средств, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонтно-восстановительные работы на автодороге Бакинская кольцевая-1, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство.

Ремонтные работы проводятся на участках дороги на третьем, пятом и шестом километрах. В целом площадь восстанавлиемой территории составляет более шести тысяч квадратных метров.

Все работы осуществляются в соответствии с установленным графиком под непосредственным контролем Госагентства.

Ремонтные работы планируется завершить в ближайшие дни.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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