Часть Баку осталась без воды

6 марта 2019 21:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На магистральном водопроводе Кура-Баку произошла авария.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

По его словам, в связи с устранением последствий аварии сегодня до ночи будет приостановлена подача питьевой воды в части Гарадагского района Баку (в поселках Сангачал, Умид, Сахиль, Гызылдаш, АЗНС, Локбатан, Пута, Кергез).

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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