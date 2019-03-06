На одной из улиц Баку ограничат движение транспорта

БАКУ /Trend/ - На улице Ордубади бакинского поселка Баладжары будут проведены ремонтно-строительные работы.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог, в целях регулирования безопасного движения транспортных средств седьмого марта с утра начнутся ремотные работы на улице Ордубади поселка Баладжары Бинагадинского района Баку. В связи с этим движение на дороге будет частично ограничено.

Госагентство призывает водителей быть внимательными во время движения по этой дороге, соблюдать правила дорожного движения и следовать временным указателям, установленным на этой дороге на время ремонта, а также отдавать предпочтение использованию альтернативных дорог во избежание возникновения заторов на дорогах.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.