На одной из улиц Баку ограничат движение транспорта

6 марта 2019 21:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На улице Ордубади бакинского поселка Баладжары будут проведены ремонтно-строительные работы.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог, в целях регулирования безопасного движения транспортных средств седьмого марта с утра начнутся ремотные работы на улице Ордубади поселка Баладжары Бинагадинского района Баку. В связи с этим движение на дороге будет частично ограничено.

Госагентство призывает водителей быть внимательными во время движения по этой дороге, соблюдать правила дорожного движения и следовать временным указателям, установленным на этой дороге на время ремонта, а также отдавать предпочтение использованию альтернативных дорог во избежание возникновения заторов на дорогах.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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