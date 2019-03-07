В Баку ужесточили требования к водителям автобусов и такси (версия 2)

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БАКУ /Trend/ -Водители пассажирских автобусов и такси в Баку должны будут проходить предрейсовое медицинское обследование и тренинг, сообщает в четверг Trend.

Это отражено в «Требованиях к автобусам, используемым в пассажироперевозках, такси, их водителям, перевозчикам, осуществляющим пассажироперевозки, центрам пересадки транспорта, автобусным остановкам и стоянкам такси».

В соответствии с требованиями, к регулярным внутригородским (внутрипоселковым) автобусным пассажироперевозкам допускаются водители, имеющие водительские права: по категории "D" или подкатегории "D1" (в возрасте не младше 23 и не старше 65 лет, и имеющие не менее 5 лет опыта вождения автотранспортных средств категорий "B", "C" или подкатегории "C1"); по подкатегории "D1E" (не младше 25 и не старше 65 лет, и имеющие не менее 2 лет опыта вождения автотранспортных средств категории "D" или подкатегории "D1"); по категории "DE" (не младше 26 и не старше 65 лет, и имеющие не менее 3 лет опыта вождения автотранспортных средств категории "D"), а также имеющие трудовой договор с перевозчиком.

К пассажиропервозкам на такси допускаются водители, имеющие водительские права категорий "B" или "BE", не младше 21 года, в собственности которых сроком более двух лет были автотранспортные средства, или же автотранспортные средства в их использовании были на других законных основаниях.

К вождению такси, используемых для обслуживания в Международном аэропорту, допускаются лица, имеющие минимум два года водительского опыта работы на такси.

Водители автобусов должны проходить тренинги по особо утвержденной программе о профессиональной деятельности и поведению, особенностям режима работы и отдыха.

Особая подготовка и переподготовка водителей пассажирских автобусов и такси организуется и проводится в порядке, установленном Бакинским транспортным агентством.

Водители пассажирских автобусов и такси должны проходить предрейсовое медобследование, быть уверены в том, что управляемое ими транспортное средство прошло предрейсовый техосмотр, и выходить в рейс после получения необходимых документов.

Согласно интервалу движения, водитель автобуса может больше времени ждать пассажиров только на первой и конечной остановках. На остальных промежуточных остановках водитель автобуса должен останавливаться только во время, необходимое для посадки и высадки пассажиров. Водитель должен останавливаться на всех остановках маршрута.

После посадки или высадки на остановке последнего пассажира водитель должен немедленно закрыть двери автобуса и продолжить движение.

Автобус необходимо останавливать в месте, близком к выходу на остановку.

Запрещается останавливать автобус вне остановок, а также останавливаться перед автобусом, который уже стоит на остановке.

Водители пассажирских автобусов и такси, работающих в аэропорту, должны носить специальную униформу. Водители других такси должны быть опрятно одеты.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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