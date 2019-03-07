В Азербайджане ограждение лесов не будет вестись постоянно - минэкологии

7 марта 2019 20:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ограждение лесов осуществляется лишь в случае стороннего вмешательства.

Об этом в четверг сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев, сообщает Trend.

По его словам, ограждение лесов не будет проводиться постоянно.

«После естественного процесса восстановления в лесах, ограждения сносятся и возводятся на других территориях лесного фонда, где было зафиксировано стороннее вмешательство. Такая практика есть и в Кыргызстане», - добавил Алиев.

Замминистра считает, что необходимо пресекать присутствие скота на территории некоторых лесных фондов. Именно по этой причине применение практики ограждения лесов будет полезным.

Алиев обратился также в бизнесменам, ввозящим из-за рубежа саженцы и сказал, что у министерства экологии и природных ресурсов имеется достаточное количество саженцев, адаптированных к местным условиям. Поэтому нет необходимости в том, чтобы привозить саженцы из за рубежа.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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