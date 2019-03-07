В Азербайджане выявлены случаи подделки сертификатов пищевой безопасности

7 марта 2019 20:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана в ходе проведенных проверок выявило случаи подделки некоторыми субъектами предпринимательства сертификатов пищевой безопасности, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

В Агентстве заявляют, что такого рода незаконные действия недопустимы, и для лиц, занимающихся подобной деятельностью, предусмотрена уголовная ответственность в установленном законом порядке.

Агентство пищевой безопасности Азербайджана требует от лиц, занимающихся такого рода незаконной деятельностью, воздержаться от этого и сообщает, что в рамках контрольных мероприятий примет самые жесткие меры в их отношении.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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