В Баку завтра будет до 13 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами слабый туман, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем - 9-13, в Баку ночью 3-5, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 774 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, днем, в основном в горных районах, усилится, западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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