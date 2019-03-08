С праздником вас, дорогие азербайджанские женщины! (ФОТОРЕПОРТАЖ)

8 марта 2019 14:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во многих точках планеты, в том числе, в Азербайджане, отмечается Международный женский день - 8 марта.

Сегодня везде на улицах и в парках Баку можно увидеть девушек и женщин, несущих в руках букеты цветов.

Бесспорно, азербайджанские женщины достойны всяческого внимания и любви не только в этот день, а всегда и везде.

Trend представляет вниманию читателей фоторепортаж из Баку, отмечающего Международный женский день.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев. Фото: Заур Мустафаев)

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