В результате пожара в одном из жилых зданий Баку пострадали два ребенка

БАКУ /Trend/ - В результате пожара, вспыхнувшего утром в субботу в жилом здании по адресу Кероглу, 74 в Бинагадинском районе Баку, пострадали два ребенка.

Как сообщает в субботу Trend, в Центр токсикологии с диагнозом отравление дымом госпитализированы Эмиль Мехтиев (2011 года рождения) и Дениз Мехтиева.

В настоящее время состояние детей после вмешательства врачей признано удовлетворительным.

Отметим, что на третьем этаже пятиэтажного жилого здания на кухне однокомнатной квартиры с общей площадью 28 квадратных метров сгорели кухонные принадлежности на площади шесть квадратных метров. Из-за высокой температуры обгорел потолок ванной комнаты. Согласно сообщению, оставшаяся часть квартиры была защищена от огня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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