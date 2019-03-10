Завтра в Баку ожидается до 15 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, без осадков, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами слабый туман, умеренные юго-западный во второй половине дня сменится порывистым северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 11-16, в Баку ночью 5-7, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 55-65 процентов.

В понедельник днем в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление силы северо-западного ветра с 15-18 м/с до 20-23 м/с.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

(Текст: Рауф Гулиев)

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