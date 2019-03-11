В Центре Гейдара Алиева пройдет сольный концерт Александра Серова

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 29 апреля пройдет сольный концерт народного артиста России Александра Серова, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.

Александр Серов - виртуозный певец, а также инструменталист, поэт, композитор и аранжировщик. Он стал популярным в 80-х годах прошлого века, покорив сердца песнями о любви. За более чем 40 лет творческой деятельности Александр Серов записал множество альбомов. Композитором многих его известных песен является Игорь Крутой.

Александр Серов гастролировал в США, Германии, Канаде, Израиле и других странах. На концертах Серова, которые проходят с аншлагом, публика с большим удовольствием слушает его исполнение.

Билеты на концерт Александра Серова в Центре Гейдара Алиева стоят 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 манатов.

Их можно приобрести в кассе Центра Гейдара Алиева, на сайте iTicket.az и в пунктах продаж.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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