В Азербайджане на пробных экзаменах будут применяться новые тестовые задания (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет в режиме онлайн пробные экзамены по первому туру (выпускные экзамены) в рамках приемных экзаменов в вузы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.
Пробные экзамены в режиме онлайн проводятся посредством портала otk.az
В настоящее время идет запись на приемные экзамены по первому туру, где будут использованы новые тестовые задания.
Также абитуриенты могут записаться на пробный экзамен по второму туру приемных экзаменов и сдать экзамен в любое время дня.
Экзамены пройдут 16, 17 и 18 марта в 9.00, 15.00 и 20.00.
Записываясь на экзамен, абитуриенты должны выбрать дату и время начала экзамена.
Соответствующий линк для сдачи экзамена активируется в день и час экзамена, на которые записывается абитуриент. Экзамен можно сдать в течение трех часов. Стоимость участия - 3 маната. Оплатить участие в экзамене можно на портале http://otk.az посредством пластиковой карты или с помощью терминалов Milliön
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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