В Азербайджане число желающих совершить хадж на сегодня превысило 150 человек (Эксклюзив)

11 марта 2019 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в ходе второй недели приема документов для совершения хаджа подали заявку более 150 человек.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на Управление мусульман Кавказа.

Было отмечено, что прием документов продолжается. В этом году стоимость совершения хаджа составляет 4285 долларов.

В текущем году для Азербайджана отсутствует квота по численности паломников.

Отметим, что в прошлом году квота для совершения хаджа составляла 1440 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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