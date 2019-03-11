Завершились работы по реконструкции автодороги Гобустан-Поладлы (ФОТО)

11 марта 2019 14:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершились работы по реконструкции автомобильной дороги Гобустан-Поладлы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Общая протяженность дороги составляет 14,5 километра.

С учетом того, что ширина проезжей части составляет шесть метров, работы охватили площадь в 87 тысяч квадратных метров. Также был проведен ремонт 12 участков на въезде и выезде. Установлены 72 дорожных знака и информационные доски, 580 сигнальных столбов, а также нанесена дорожная разметка на протяжении 43 километров.

Функционирование автомобильной дороги Гобустан-Поладлы не только улучшает транспортную связь между шестью населенными пунктами с населением пять тысяч человек, но и играет важную роль в развитии экономики и сельского хозяйства в регионе.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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