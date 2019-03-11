В Баку состоялась презентация книги «Афад Курбанов нашей тюркологии» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Азербайджанском государственном педагогическом университете (АГПУ) состоялось мероприятие, посвящённое 90-летию со дня рождения выдающегося учёного-языковеда, тюрколога и общественного деятеля Азербайджана, автора современного алфавита азербайджанского языка и основателя Научной школы ономастики, Афада Курбанова, являвшегося в 80-х годах ректором данного университета и председателем Комиссии по Азербайджанскому алфавиту.

Во время мероприятия состоялась презентация монографии видного учёного-языковеда, бывшего заведующего кафедрой «Азербайджанский язык и методика его преподавания» АГПУ, профессора Азизхана Танрыверди под названием «Афад Курбанов нашей тюркологии», которую он посвятил своему учителю.

На мероприятии присутствовали учёные из Института Языкознания НАНА, Института Литературы, Азербайджанского Государственного Педагогического Университета, Бакинского Славянского Университета, Бакинского Государственного Университета, Азербайджанского Университета Языков и других научных и образовательных учреждений.

Открывая презентацию, проректор АГПУ, профессор Асаф Заманов рассказал о жизни и творчестве, богатой научной и педагогической деятельности видного учёного-языковеда Афада Курбанова, отметил его значительные заслуги в развитии языковедения. Он напомнил, что являвшийся членом Академии Наук Азербайджанской ССР, заместителем председателя Советского комитета тюркологов, академиком национальных и международных академий, основоположником ономологии в азербайджанском и общем языкознании Афад Курбанов, чьё имя стоит в одном ряду с корифеями азербайджанского языкознания и который признаётся тюркскими и европейскими языковедами автором оригинальных научных концепций, посвятил 50 лет своей жизни азербайджанской науке, образованию, внёс вклад в развитие нашего родного языка и алфавита, являлся создателем фундаментальных трудов и выдающимся учёным-тюркологом, объединившим в себе мудрость и человеческое единство.

Выступая на презентации, декан факультета филологии АГПУ, профессор Махира Гусейнова отметила, что академик Афад Курбанов имеет неоценимые заслуги и в истории развития Азербайджанского государственного педагогического университета. Афад Курбанов, проведший в нём, начиная со студенческих лет и до времён ректорства, в общей сложности около 60 лет, сыграл историческую роль в жизни этого образовательного учреждения. Он был в педагогическом университете студентом, аспирантом, ассистентом, преподавателем, доцентом, профессором, заместителем декана, деканом факультета филологии в течение тринадцати лет, заведующим кафедрой «Азербайджанское языкознание» в течение тридцати лет, ректором в течение девяти лет и заместителем председателя Президиума Совета ректоров ВУЗ-ов Азербайджанской ССР, а также председателем единственных в то время специализированных учёных советов по филологическим и педагогическим наукам.

В 70-80-е годы XX века, когда он руководил АГПУ, институт был заново и полностью перестроен, уровень обучения был значительно повышен, были созданы новые кафедры (факультеты), была качественно обновлена деятельность возглавляемых им диссертационных советов, впервые в истории отечественных учебных заведений был построен шестнадцатиэтажный учебный корпус, студенческие общежития были капитально отремонтированы, был открыт первый на Кавказе и четвёртый в СССР военный факультет. Институт был награждён Почётной грамотой Президиума Высшего совета Азербайджанской ССР, а на торжественном собрании, посвящённом 60-летию создания института, общенациональный лидер Гейдар Алиев прикрепил орден на Красное знамя труда института.

Выступая от имени автора книги, профессора Азизхана Танрыверди, Булудхан Халилов отметил, что в опубликованной монографии автор поделился воспоминаниями о своём наставнике, изучил его многогранное творческое наследие, сферы языкознания в его деятельности, проблемы алфавита, практические вопросы ономологии, культуру речи, энциклопедию личных имён, тюркологическое языкознание, общее языкознание и актуальные вопросы современного языкознания.

Наряду с этим, на мероприятии выступили заведующий кафедрой азербайджанского языкознания, профессор Низами Худиев, заведующий кафедрой Современного азербайджанского языка, профессор Булудхан Халилов, заведующий отделом Прикладного языкознания Института языкознания Национальной академии наук Азербайджана, профессор Исмаил Мамедли, заведующая отделом терминологии Саялы Садыгова, заведующий кафедрой азербайджанского языкознания Азербайджанского университета языков, профессор Адиль Бабаев и другие учёные.

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