Азербайджанская армия приступила к широкомасштабным учениям (ФОТО/ВИДЕО)

11 марта 2019 16:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник начались широкомасштабные учения азербайджанской армии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

К учениям привлечены до 10000 человек личного состава военнослужащих, до 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Учения продлятся до 15 марта.

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