Домашняя арена и болельщики зарядят меня на максимальный результат на Кубке мира FIG в Баку – азербайджанский гимнаст

11 марта 2019 19:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Домашняя арена и болельщики подбодрят и зарядят меня на максимальный результат на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике, который пройдет в Баку 14-17 марта, сказал Trend в понедельник азербайджанский гимнаст Иван Тихонов.

«Подготовка к Кубку мира идёт хорошо и слаженно. Я провел контрольную тренировку и думаю, что показал неплохой результат», - сказал гимнаст, добавив, что на соревнованиях надеется показать лучший результат.

Говоря о шансах на победу, Тихонов выразил надежду, что попадет в финал. В то же время, по его мнению, конкуренция на Кубке мира будет достаточно серьезной, учитывая большое количество спортсменов из разных стран мира.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин, который пройдет в Баку 14-17 марта в Национальной арене гимнастики, соберет сильнейших гимнастов из 41 страны. Соревнование имеет важную роль для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Ожидается, что на Кубке мира за путевку на Олимпиаду будут бороться 121 гимнаст и 49 гимнасток. Набравшие самые высокие баллы спортсмены также получат традиционный кубок AGF Trophy.

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