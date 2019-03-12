Ограничивается автодвижение в одном из бакинских поселков

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего вечера и до вечера 14 марта будет ограничено автодвижение на ул. Ордубади в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Ограничение связано с ремонтно-строительными работами.

Въезд на эту улицу автотранспортных средств будет ограничен от пересечения Бинагадинского шоссе с проспектом Азадлыг, и перенаправлен на автодорогу Бинагади-Баладжары.

Ограничение в другом направлении на улицу Ордубади будет действовать, начиная с круга на пересечении с улицей Яхьи Гусейнова.

Все другие автомобили, кроме автотранспортных средств граждан, проживающих на этой территории, будут направляться через улицу Асифа Зейналлы на дорогу Баладжары-Бинагади.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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