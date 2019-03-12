Ограничивается автодвижение в одном из бакинских поселков

12 марта 2019 11:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего вечера и до вечера 14 марта будет ограничено автодвижение на ул. Ордубади в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Ограничение связано с ремонтно-строительными работами.

Въезд на эту улицу автотранспортных средств будет ограничен от пересечения Бинагадинского шоссе с проспектом Азадлыг, и перенаправлен на автодорогу Бинагади-Баладжары.

Ограничение в другом направлении на улицу Ордубади будет действовать, начиная с круга на пересечении с улицей Яхьи Гусейнова.

Все другие автомобили, кроме автотранспортных средств граждан, проживающих на этой территории, будут направляться через улицу Асифа Зейналлы на дорогу Баладжары-Бинагади.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В результате пожара в одном из жилых зданий Баку пострадали два ребенка
Общество 9 марта 11:26
МЧС Азербайджана о пожаре в пятиэтажном здании в Баку
Происшествия 9 марта 11:13
Завтра будет ограничено автодвижение от Бибиэйбатской мечети в направлении центра Баку
Общество 28 февраля 12:46
Завтра в Баку будет изменено направление движения 14 автобусных маршрутов
Общество 25 февраля 15:46
Завтра будет ограничено и перенаправлено движение на двух проспектах Баку
Общество 25 февраля 10:33
Ограничивается автодвижение на одном из проспектов в Сабунчинском районе Баку
Общество 22 февраля 13:06
Лента новостей
Клещевой энцефалит распространяется в Швеции из-за климатических изменений
Европа 11:35
В США возобновятся исследования лунного грунта, доставленного на Землю 50 лет назад
США 11:32
Пассажиры экстренно севшего в Баку самолета вылетели в Москву
Общество 11:31
Очередные новшества в UNEC
Общество 11:28
В Китае археологи обнаружили лакированный гроб с изображениями четырех мифических существ
Китай 11:27
В Индии ужесточили правила эксплуатации Boeing 737 Max
Другие страны 11:23
В Азербайджане в ближайшее время может появиться новый DATA-центр
ИКТ 11:19
В Турции горит университет (ФОТО)
Турция 11:19
Катар закупает турецкий танк ALTAY
Турция 11:18