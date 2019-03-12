МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с праздничными кострами

12 марта 2019 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана обратилось к населению с просьбой соблюдать меры безопасности при разведении праздничных костров по случаю праздника Новруз.

Об этом сказал начальник отдела по противопожарной пропаганде Государственной службы пожарного надзора министерства Эльнур Бабаев, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По его словам, в предпраздничные дни проводятся просветительские меры для предотвращения пожаров : «При разведении праздничного костра некоторые используют шины автомобилей, что очень опасно. Во-первых, потому, что при сжигании шин поднимающиеся в воздух черный дым и копоть наносят серьезный вред экологии. Это вредно и для здоровья людей. С другой стороны, выделяемые дым и копоть оседают на людях, собравшихся вокруг костра. Но самое главное то, что если произойдет пожар, то потушить его бывает трудно, поэтому категорически нельзя использовать шины».

Бабаев посоветовал выбирать безопасное место для праздничного костра: «Костер не должен разводиться рядом с домами или объектами, автомобилями и другими транспортными средствами. Идеально, если рядом будет противопожарный баллон, но если его нет, то важно, чтобы рядом с костром была вода».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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